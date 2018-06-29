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yandaşları saldırdı, mahkeme bıraktı

’li saldırganlar i kutlayan gençleri bıçakladı. Gençlerden birinin durumu ağırken, o hainlerden biri ise serbest bırakıldı. Yaralı gençlerden Kaya'nın ağabeyi Onur Kaya ise saldırganların davadan vazgeçmeleri için kendilerini tehdit ettiklerini söyledi.

BARIŞ SAVAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018
PKK yandaşları saldırdı, mahkeme bıraktı

Ümraniye'de gecesi zafer kutlayan lere 'li saldırganlar saldırdı. Topağacı Mahallesi'nde 24 Haziran'da yaşanan olayda AK Partili gençlerin içinde olduğu araçta çalan AK Parti seçim şarkısından rahatsız olan HDP sempatizanı Mehmet Can Ö. (19) ve Bayram Ö. (17) AK Partili 3 gence bıçakla saldırdı. Olayda, Mehmet Can Ö. tarafından 4 yerinden bıçaklanan Umut Kaya yaralandı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Kaya'nın sağlık durumu kritik. Olayın ardından iki şüpheli de yakalanırken, Bayram Ö.'nün şartlı olarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaralı gençlerden Kaya'nın ağabeyi Onur Kaya ise saldırganların davadan vazgeçmeleri için kendilerini tehdit ettiklerini söyledi. Kaya, "Bunun hesabı sorulacak' diyorlar. Şikayeti geri almamız için bastırıyorlar" diye konuştu.

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PKK yandaşları saldırdı, mahkeme bıraktı
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