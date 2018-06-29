Şehit cenazesinde CHP’ye büyük öfke

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi kırsalında terör örgütünün kalleş saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş İsa Özkan (25), memleketi Bursa'da, güvenlik korucusu Fatih Güngör (25) ise Çağlayangeçit'e bağlı Kale Mahallesi'nde toprağa verildi. Bursalı şehit Özkan için düzenlenen cenaze töreninde şehit yakınları CHP çelengini yere atarken, CHP de protesto edildi. Partinin Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş da protokolün arkasında saf tututtu. Aynı çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Fatih Güngör (25) ise Çağlayangeçit'te son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Fatma Güngör, tabutun başına gelerek, "Ağlamayacağım oğlum, hainleri güldürmeyeceğim" dedi.

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