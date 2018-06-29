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Son Dakika: 25 ilde operasyonu: 35 gözaltı

Son dakika haberi... merkezli olarak 25 ilde terör örgütü /PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 12:41
Son Dakika: 25 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü /PDY'nin içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, polis ekipleri tarafından 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

TSK içindeki yapılanmada yer alan ve örgütün sözde asker imamlarıyla ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları belirlenen 49 kişiye yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

14 KİŞİ ARANIYOR

Adreslerinde bulunamayan 14 kişinin yakalanmasına devam edilen operasyon kapsamında farklı kentlerde gözaltına alınan şüphelilerin Gaziantep'e getirilerek sorgulanacağı kaydedildi.

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Son Dakika: 25 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı
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