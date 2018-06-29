Son dakika: Bank Asya hissedarlarının FETÖ davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans ayağı kapsamında, Bank Asya'nın ticari ve idari karar alma, yönetim kurulunu belirleme, oy ve itiraz hakkına sahip A grubu hissedarı 24'ü tutuklu 3'ü firari 62 sanığın, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı davada, 15 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Alibey Spor Salonu'nda görülen duruşmada, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından, mahkeme heyeti talepleri değerlendirdi.

Daha sonra ara kararını açıklayan heyet, tutuklu sanıklar Adnan Özata, Aşır Taşkıran, Eyyup Kadıoğlu, Hakkı Coşkun, Hasan Keklik, Hasan Kurt ve Mehmet Fevzi Yücel'in mevcut delil durumu ile tutuklu kaldıkları süre ve savunmalarının alınmış olması gerekçesiyle tutuklu sanıklar Ali Gülen, Cemil Gürleroğlu, İbrahim Yöndem, İlhami Gülen, Mustafa Demir ve Sadık Gülen'in yaşları ve savunmalarının alınmış olması gerekçesiyle tahliyelerine hükmetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Musa Korkmaz ve Yusuf Gülen'i ise dosyaya yansıyan sağlık durumlarını dikkate alarak tahliye ederken, tahliyelerine karar verilen toplamdaki 15 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve her ayın son pazar günü ikametlerine en yakın karakola giderek imza vermeleri şeklinde adli tedbir koydu.

Heyet, kaçma şüpheleri, öngörülen cezaların alt ve üst sınırı ile kuvvetli suç şüphesini göz önünde bulundurarak diğer 9 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Üye hakim Çağlayan Özbay, mevcut delil durumu yönünden tutukluluk halinin ölçülü olacağı gerekçesiyle sanık Cemil Gürleroğlu'nun tahliyesine muhalefet şerhi koydu. Özbay ayrıca, tahliyelerine karar verilen sanıklar Mustafa Demir, İlhami Gülen, Yusuf Gülen, Sadık Gülen, İbrahim Yöndem ve Musa Korkmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağının yanında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması görüşünde olduğundan, aksi yöndeki çoğunluğun görüşüne katılmadığını, karara şerh düştü.

Tutuksuz sanık Niyazi Dere'nin dosyasının esasa kaydedilip ayrılmasına karar veren heyet, tutuklu sanık Şerafettin Çakar'ın, ilgili kurumlardan evrakları temin edildikten sonra, iddia ettiği sağlık sorunları nedeniyle cezaevi koşullarında kalıp kalamayacağı hususunda Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını kararlaştırdı.

Eksikliklerin giderilmesi için ertelenen duruşmanın bir sonraki celsesinin 5 Ekim'de Bakırköy Adliyesi'ndeki büyük salonda yapılmasına karar verildi.