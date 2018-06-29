Son dakika: ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara hayatını kaybetti Şarık Tara kimdir?

ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Holding yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle Acıbadem Hastanesi'nde 20 gündür tedavi gören Tara, bugün saat 19.25'te çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tara'nın cenaze töreni 30 Haziran Cumartesi günü öğle namazına müteakip yapılacak.

ŞARIK TARA'NIN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Murat DELİKLİTAŞ/İstanbul, (DHA)- ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara'nın ölümüyle ilgili olarak Maslak Acıbadem Hastanesi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Şara'nın vefatının ardından Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Metin Uzun yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: "Sayın Şarık Tara, 2 Haziran tarihinden itibaren kalp yetmezliği nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde takibe alınmıştı. Maalesef bugün saat 19:19'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz"

ŞARIK TARA KİMDİR?

Şarık Tara, 22 Nisan 1930'da Üsküp'te doğdu. 1944'de ailesinin de geldiği Türkiye'de orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamlayan Tara, 1954 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Tara, mezuniyetinden sonra 1957 yılında kız kardeşi Vildan Gülçelik'in kocası Sadi Gülçelik ile ismi "enişte" ve "kayınbirader" sözcüklerinin ilk hecelerinden oluşan ENKA Kolektif Şirketini kurdu.

ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara, Forbes Türkiye'nin bu yıl hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 2,5 milyar dolarlık servetiyle 7. sırada yer almıştı.

TÜSİAD'DAN BAŞ SAĞLIĞI



Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, iş adamı Şarık Tara'nın vefatına ilişkin, "Tara, İTÜ ekolünün müstesna bir temsilcisi ve ülkenin geleceğini gençlerle inşa eden bir hayırseverdi. Onun manevi mirası, bu topraklarda hayal kuran herkese ilham verecektir." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bilecik, iş dünyasının duayeni Şarık Tara'nın vefatını üzüntüyle öğrendiğini kaydetti.

Bilecik, "Tara, İTÜ ekolünün müstesna bir temsilcisi ve ülkenin geleceğini gençlerle inşa eden bir hayırseverdi. Onun manevi mirası, bu topraklarda hayal kuran herkese ilham verecektir. Mekanı cennet olsun." şeklinde paylaşım yaptı.

Öte yandan TÜSİAD'ın resmi Twitter hesabında da "İş dünyamızın bilge önderlerinden, değerli büyüğümüz Şarık Tara'yı kaybetmenin hüznü içindeyiz. Allah rahmet eylesin, Tara ailesinin ve ülkemizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.