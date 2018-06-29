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Son dakika: 'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 44 eski polis gözaltına alındı

Son dakika haberi: 'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde, 4 eski emniyet müdürü ile 44 eski polis memuru hakkında gözaltı kararı alındı.

Giriş Tarihi: 29.6.2018 09:12 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 09:41
Son dakika: FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 44 eski polis gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () emniyet mahrem yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkartılan 4 eski emniyet müdürü ile 44 eski polis memurundan 33'ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör suçları soruşturma bürosu tarafından FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik Ankara merkezli Kayseri, Konya, Hatay, Amasya, Malatya ve Çorum'da 48 eski emniyet görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Sabah erken saatlerde başlayan eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

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Son dakika: FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 44 eski polis gözaltına alındı
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