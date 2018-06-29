Son dakika: Sivas'ta FETÖ'nün finans kaynaklarına operasyon: 11 gözaltı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte finansal destek sağladıkları ve örgüt üyelerinin finansal ihtiyaçlarının giderilmesinde aktif rol oynadıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda aralarında esnafların da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.