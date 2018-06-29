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Son dakika: Sivas'ta 'nün finans kaynaklarına operasyon: 11 gözaltı

Son dakika haberi... Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında örgütün finans kaynaklarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 14:55
Son dakika: Sivas'ta FETÖ'nün finans kaynaklarına operasyon: 11 gözaltı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen / soruşturması kapsamında örgüte finansal destek sağladıkları ve örgüt üyelerinin finansal ihtiyaçlarının giderilmesinde aktif rol oynadıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda aralarında esnafların da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Son dakika: Sivas'ta FETÖ'nün finans kaynaklarına operasyon: 11 gözaltı
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