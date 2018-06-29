Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Uyuşturucu tacirleri adliyede

tacirleri adliyede

'nın Alanya ilçesinde polis ve jandarmanın tacirlerine yönelik düzenlediği ortak operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 11:24
Uyuşturucu tacirleri adliyede

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 26 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda S.A., A.Ç., E.Ü., A.U., M.T.A., M.E., O.S., A.A., V.T., İ.A., H.Ş., A.Ö., Ş.A., A.S., H.K., K.A. ve T.Ö. gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 31,35 gram eroin, 641,15 gram esrar, 75 gram kokain, 136 kök Hint keneviri, 13,2 gram metamfetamin ile satışında kullanılan hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. 17 şüpheli işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu tacirleri adliyede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN