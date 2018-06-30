Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü ayaklarımızın altına alıp yok edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün Ankara'da bulunan Jandarma ve Sahil Güvenlik
Akademisi kampüsünde yapılan caminin ibadete açılış törenine katıldı. Caminin hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Erdoğan, "Kim ki bu dünyada bir mescit inşa eder, Allah da cennette onun için bir köşk inşa eder" hadisini hatırlatarak, caminin yapılmasında emeği geçenlere ve açılışa katılan jandarma personeline teşekkür etti. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
'nde bin 500 öğrencinin komando eğitimi gördüğünü söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: EN BÜYÜK MÜCADELEMİZ TERÖRLE OLACAK:
Buna da şiddetle çok çok fazlasıyla ihtiyacımız var. Komandolarımızı ne kadar artırırsak, özel kuvvetlerimizi ne kadar artırırsak, terörle mücadelede başarımız o kadar artacaktır. Nitekim son gerek Cerablus
gerek Afrin operasyonlarında sizlerin başarısını gördük. Bizim önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz ülkemizde terörle olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki milletimizin huzuru olsun, ülkemizde huzur hakim olsun. Ülkemize kimsenin yan gözle bakmasına fırsat vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz. MEHMETİMİZ YÜRÜDÜĞÜ ZAMAN ŞEHADETE YÜRÜR:
Mabetlerin, bu noktada işin manevi boyutunun güçlendiği yer. Mehmet Akif Ersoy
, 'İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek, sinede yüktür' diyor. Çünkü bizim büyük bir avantajımız var. Hamdolsun Müslümanız ve Rabb'im bizlere şehadet gibi bir makamı lütfediyor. Bu hiçbir dinde yok, bizde var. Bizde malum Mehmetimiz yürüdüğü zaman şehadete yürür. Onun için de 'küçük Muhammed' anlamına bizim askerimize 'Mehmetçik' adı verilmiştir. Dünyanın hiçbir İslam ülkesinde de askerinin adı 'Mehmetçik' olan yoktur, bu sadece bizde var. Onun için sizler, Mehmetçikler olarak zaten kınası bol yakılan kınalı kuzularsınız aynı zamanda. Onun için de peygamberlere en yakın makam olan şehadete hep hazır haldesiniz. Allah bu yolculuğunuzu, bu yolculuğumuzu da mübarek kılsın. MEHMETÇİKLERİMİZE HAYIRLI OLSUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Beytepe'deki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
'nde yapılan camide kıldı. Caminin açılış töreninde Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dua okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Camimiz tüm Müslümanlara, öncelikle siz sevgili Mehmetçiklerimize, gerek komuta kademesi gerekse erat, erbaş hepinize hayırlı, mübarek olsun" sözleriyle kurdeleyi kesti ve camiyi ibadete açtı. 25 Ağustos 2017'de temeli atılan camide Selçuklu mimarisinden esinlenildi. Camide 4 bin 300 kişi aynı anda ibadet edebilecek.