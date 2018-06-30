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Erdoğan’a desteğe devam ölmek var dönmek yok

24 Haziran lerinden önce 'a yaptığı 2 bin 23 TL bağış ile gündeme gelen kağıt toplayıcısı Erhan Han seçim sonuçlarının kendisini çok memnun ettiğini söyledi.

ASLIŞAH SARITAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğe devam ölmek var dönmek yok
Han, "i mızın yeniden kazanmasına çok sevindim. Seçim öncesinde çevremizde olumsuz konuşan insanlar vardı. indirmek için her türlü oyunu çevirdiler. CHP'ye oy verenler HDP'ye oy verdiler. Bana gelip "Biz Erdoğan'ı yıkacağız. HDP'yi Meclis'e sokacağız" dediler. Ben de onlara 'Biz onun arkasındayız hiçbir şey yapamazsınız' dedim. Seçimden sonra hiçbiri arayamadı. Eğer onlar seçimi kazansalardı ortalık şu an yanıyordu her yerde taşkınlık yaparlardı. Erdoğan seçimi yeniden kazanarak bu olumsuzlukları def etti. Bizim reis-i cumhurumuz toparlayıcı bir insan" diye konuştu.

MENFAAT IÇIN DEĞIL
Türkiye'nin şu anda çok ileride. olduğunu anlatan Han şöyle konuştu: "Erdoğan döneminde neler neler yapıldı. Barajlar, tüneller, hastaneler, okullar açıldı. Bir baksalar görecekler ama görmek istemiyorlar. Biz sonuna kadar Erdoğan'ın arkasında olmaya devam edeceğiz. Ölmek var, dönmek yok. Biz menfaat için onun yanında değiliz. Düştüğünde de kalktığında da yanında olacağız. Allah düşürmesin."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğe devam ölmek var dönmek yok
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