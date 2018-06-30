Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İtalya’dan tebrik

Erdoğan’a ’dan tebrik

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İtalya’dan tebrik
Sergio Mattarella, Cumhurbaşkanı 'ı 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 'ndeki zaferi dolayısıyla kutladı. Mattarella, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilmeniz vesilesiyle şahsım ve İtalyan halkı adına ülkeniz için refah, huzur ve istikrar temennilerim eşliğinde, sizlere en içten tebriklerimi iletmekten memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı. Mattarella, "İtalya olarak Türkiye'yi tarihsel bir ortak olarak görüyor, yoğun siyasi temasların da katkısıyla mükemmel seviyede olan karşılıklı ekonomik ilişkilerimizin birçok sektörde daha da gelişeceğine inanıyoruz" dedi.

İLK ZİYARET VENEZÜELLA'DAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk yurtdışı kabulünü dün gerçekleştirdi. Venezüella Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez ile ABD'li Senatörler ve Jeanne Shaheen'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İtalya’dan tebrik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN