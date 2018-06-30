Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İtalya’dan tebrik

İtalya Cumhurbaşkanı
Sergio Mattarella, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi
'ndeki zaferi dolayısıyla kutladı. Mattarella, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilmeniz vesilesiyle şahsım ve İtalyan halkı adına ülkeniz için refah, huzur ve istikrar temennilerim eşliğinde, sizlere en içten tebriklerimi iletmekten memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı. Mattarella, "İtalya olarak Türkiye'yi tarihsel bir ortak olarak görüyor, yoğun siyasi temasların da katkısıyla mükemmel seviyede olan karşılıklı ekonomik ilişkilerimizin birçok sektörde daha da gelişeceğine inanıyoruz" dedi. İLK ZİYARET VENEZÜELLA'DAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk yurtdışı kabulünü dün gerçekleştirdi. Venezüella Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez ile ABD'li Senatörler Lindsey Graham
ve Jeanne Shaheen'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.