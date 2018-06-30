Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Sezgin için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin'e Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Sezgin'in vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

"TÜM İLİM DÜNYASINA BAŞSAĞLIĞI DİYORUM"

Prof. Dr. Sezgin'in büyük bir ilim insanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla medeniyetimizin ve tarihimizin uyanışına öncülük eden Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamıza Allah'tan rahmet, milletimize, yakınlarına ve tüm ilim dünyasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN ALBAYRAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakan Berat Albayrak, hayatını kaybeden dünyaca ünlü Prof. Fuat Sezgin için başsağlığı mesajı yayınladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, hayatını kaybeden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin için başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Albayrak, "Fuat Sezgin Hocamız, herkesin İslam Medeniyeti'ne şüpheyle baktığı bir dönemde tarihine duyduğu güvenle çığır açan büyük bir alimdi. İslam Bilim Tarihi'ne sayısız eser kazandıran, kimliğini gururla muhafaza eden eşsiz bir şahsiyet ve ilim çınarı idi. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.