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'nün "kripto asker yapılanmasına" yeni operasyon

merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda muvazzaf 9 astsubay, 1 ve askerlerden sorumlu 2 sivil mahrem imam gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 19:13 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 19:16
FETÖ'nün kripto asker yapılanmasına yeni operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, /'nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan Kara ve Hava Kuvvetleri ile jandarmada görevli astsubaylar, ile askeri mahrem imamlara yönelik Kahramanmaraş, Ankara, , , , , İzmir, , , , , , ve 'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

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Terör örgütü mensubu oldukları iddiasıyla muvazzaf 9 astsubay, 1 uzman çavuş ve askerlerden sorumlu 2 sivil mahrem imam gözaltına alındı.

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Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyette götürüldü.

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FETÖ'nün "kripto asker yapılanmasına" yeni operasyon
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