“Muhalefeti böldürtmeyin yeter!”

FAHRETTİN ALTUN'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Gerçi Fox TV bu aralar pek birleştirici bir rol oynamıyor!

Şimdilerde CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kafayı takmış durumda.

CHP'de lider sultası varmış meğer!

Fatih Portakal bakın neler demiş?

"Kendisi dışında herkesi kaybetti olarak gören bir zihniyetten bahsediyoruz. 'Kaybeden AKP'dir' diye bir cümle kurdu. 'Kimsenin koltuk sevdası olmasın' dedi. Defalarca seçim kaybedip de hâlâ 'o koltuğu bırakmayacağım' diye tutan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Böyle zihniyetlerin değişmesi gerekiyor. Değişim en fazla iktidar partisinde yaşanıyor. CHP statükocu. Lider sultası altında!"

Daha bu başlangıç!

Daha ne kavgalara tutuşacaklar!

Ayrımcı, dışlayıcı, ötekileştirici, negatif siyasetin sonu budur.

Uzun bir süre Türkiye'nin bölgesel bir güç olmasını engellemek için çalıştı bunlar.

Şimdi ise onun küresel bir aktöre dönüşmesine engel olmaya çalışıyorlar.

Oysa Türkiye yeni bir döneme girdi. Bu dönem şahlanış dönemidir.

Birileri bu negatif gündemlerle oyalanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük Türkiye hayalini mümkün kılacak adımları atmaya devam ediyor.

Bir yandan ülkenin ihtiyaç duyduğu yeni yönetim modelini tam olarak yürürlüğe geçirmek için çabalarken, öte yandan bölgesel ve küresel gelişmelere Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda müdahale etmeye çalışıyor.

Cumhurun Başkanı R. Tayyip Erdoğan, milletin desteğiyle büyük Türkiye ideali için liderlik yapmaya devam ediyor.

Aman siz muhalefeti böldürtmeyin!

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