Muharrem İnce’ye “Sarıgül” tuzağı

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Akşener'den çıkmadı ama İnce'den bir Macron çıkar mı bilemem. Ama ondan daha çok yeni bir Mustafa Sarıgül çıkartma hesabı üzerinde duruluyor. Birilerine cazip de geliyor. İstanbul'da yüzde 40 gibi en yüksek oyu alan Sarıgül, yine de kazanamamıştı.

Ayrıca şunu da ekleyelim, başta İstanbul olmak üzere 16 Nisan referandumunda büyükşehirlerde "hayır" oylarının fazla çıkmasına göre siyasi analiz yapanların hesabı bu seçimlerde tutmadı. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran'da büyükşehirlerde oyunu artırarak çıktı.

Peki, bütün bu hesaplara İnce ne diyor? Henüz bir açıklama yok ama yakın çevresi bu hesaplara sıcak bakmıyor.

Onlara göre, İnce bir süre bekleyecek ve Anadolu'yu dolaşacak. Ama bu uzun sürmeyecek, en kısa zamanda CHP'nin başına geçmek için düğmeye basacak.

Delegelere güvenen Kılıçdaroğlu da İnce'nin bu restine rest çekecek...

Şimdiden görünen şu: İnce en zayıf haliyle delegeden aldığı 447 oyu rahat bir biçimde 700'e çıkartabilir. Sonra CHP'yi iyi mi yönetir kötü mü bilinmez ama kazanamazsa?

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