Muş: Kılıçdaroğlu parti içi diktatördür

AK Parti İstanbul Milletvekili
Mehmet Muş, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun oturma eylemi yapmayı düşünen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'u kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesini diktatörlük olarak tanımladı. Muş, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Kendisini eleştiren milletvekillerine kapının önünü gösteren Kılıçdaroğlu bundan sonra kimseye demokrasi hikayeleri anlatamaz. Kılıçdaroğlu parti içi diktatördür. Kılıçdaroğlu CHP'nin içinde diktanın alasını kurmuş durumda. Millete tepeden bakıp 'Halk seçmeyi bilmiyor' diyen bir kısım CHP'li yönetici ise Kılıçdaroğlu diktasına karşı kuzu gibi sessiz" değerlendirmesinde bulundu.