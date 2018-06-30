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Muş: parti içi diktatördür

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Muş: Kılıçdaroğlu parti içi diktatördür
Mehmet Muş, Genel Başkanı Kemal 'nun oturma eylemi yapmayı düşünen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'u kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesini diktatörlük olarak tanımladı. Muş, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Kendisini eleştiren milletvekillerine kapının önünü gösteren Kılıçdaroğlu bundan sonra kimseye demokrasi hikayeleri anlatamaz. Kılıçdaroğlu parti içi diktatördür. Kılıçdaroğlu CHP'nin içinde diktanın alasını kurmuş durumda. Millete tepeden bakıp 'Halk seçmeyi bilmiyor' diyen bir kısım CHP'li yönetici ise Kılıçdaroğlu diktasına karşı kuzu gibi sessiz" değerlendirmesinde bulundu.
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Muş: Kılıçdaroğlu parti içi diktatördür
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