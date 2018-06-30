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’da tanker faciası: 9 ölü

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018
Nijerya’da tanker faciası: 9 ölü
Batı Afrika ülkesi 'nın Lagos kentinde akaryakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucunda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı (SEMA) Genel Müdürü Adesina Tiamiyu, basına yaptığı açıklamada, Lagos-Ibadan karayolunda 33 ton akaryakıt taşıyan tankerin otomobil ile çarpıştığını, tankerin patlamasının ardından çıkan da 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin yaralandığını kaydetti. Yaralıların tedavi altında olduğunu aktaran Tiamiyu, yangının çevreye sıçraması sonucunda en az 50 aracın yandığını bildirdi. Tiamiyu, bölgeye acil müdahale ekipleri gönderildiğini, durumun şu anda kontrol altında olduğunu ifade etti.
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Nijerya’da tanker faciası: 9 ölü
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