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Otomobile giren yılan çıkarılamadı

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Otomobile giren yılan çıkarılamadı
'da park halindeki bir otomobilin altına giren yılan, hem itfaiye ekipleri hem de araç sahibi ve arkadaşlarının çabalarına rağmen girdiği yerden çıkarılamadı. Yılan, şantiye içinde park halindeki Hakkı Kol'a ait otomobilin altına girdi. Yakıt deposunun yanında yılanı gören Kol, itfaiyeyi aradı. Bu sırada şantiye çalışanları fırça sapıyla aracın altına dokununca yılan farklı bir yere kaçtı. Yılanı bulamayan itfaiye ekipleri, vatandaşlara yılanı gördükleri anda kendilerine haber vermelerini söyleyerek olay yerinden ayrıldı.
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Otomobile giren yılan çıkarılamadı
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