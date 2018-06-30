Serbest bırakan hâkim üyelikten yargılanıyor

Darbe
girişimi sırasında yakalanan Adil Öksüz
'ün salıverilmesi kararını veren eski Hâkim Çetin Sönmez de terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanıyor. Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen Sönmez, Ankara
21. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde görülen davada FETÖ
'cü olduğunu itiraf etmişti. Öğrenciliği sırasında maddi imkansızlık nedeniyle FETÖ'ye ait yurtta kaldığını kabul eden Sönmez, "Hâkim olduktan sonra Fetullah Gülen
'i İstanbul
'da ziyaret ettim" itirafında bulunmuştu.