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Serbest bırakan hâkim üyelikten yargılanıyor

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Serbest bırakan hâkim üyelikten yargılanıyor
Darbe girişimi sırasında yakalanan 'ün salıverilmesi kararını veren eski Hâkim Çetin Sönmez de terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanıyor. Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen Sönmez, 21. 'nde görülen davada 'cü olduğunu itiraf etmişti. Öğrenciliği sırasında maddi imkansızlık nedeniyle FETÖ'ye ait yurtta kaldığını kabul eden Sönmez, "Hâkim olduktan sonra 'i 'da ziyaret ettim" itirafında bulunmuştu.
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Serbest bırakan hâkim üyelikten yargılanıyor
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