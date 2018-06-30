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Son dakika: 'de 'nün hücre evlerine operasyon

Son dakika haberi!  Örgütün “hijyen evi” olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda 16 yabancı öğrenci gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 10:29
Son dakika: Mersin'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan A.Ö'nün telefonunda yapılan incelemede, zanlının kentteki yabancı uyruklu öğrencilerden sorumlu olduğu tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen polis, örgütün "hijyen evi" olarak adlandırılan 10 hücre evine operasyon düzenledi.

Üniversitesinde çeşitli bölümlerde öğrenim gören 10 Somali, 3 Cibuti, iki Gine ve bir vatandaşı olmak üzere 16 yabancı uyruklu öğrenci gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 7 firari şüpheli ise aranıyor.

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Son dakika: Mersin'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
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