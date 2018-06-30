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‘Yanımızda olanların yanında olduk’

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018
‘Yanımızda olanların yanında olduk’
Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'den PKK/PYD/YPG'li teröristlerce atılan roketin düştüğü Çalık Camisi'nde şehit olan Muzaffer Aydemir'in (72) çocukları Aziz (53) ve Ahmet Zafer (47) Aydemir 24 Haziran seçim sonuçlarını SABAH'a değerlendirdi. Dedeleri İzzet Aydemir de Çanakkale şehidi olan iki kardeş, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için en hayırlı şekilde sonuçlandığını ve Türkiye'nin kazandığını belirterek "Babamız şehit olduktan sonra devletimiz bizlere her türlü yardımı yaptı. Her türlü desteği verdiler. Bize sahip çıktılar. Bizler de seçimlerde bu süreçte yanımızda olanların yanında olduk. Sandığa ve devletimize sahip çıktık. 'ın Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanması ülkemiz için iyi oldu" dedi.
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‘Yanımızda olanların yanında olduk’
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