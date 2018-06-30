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Yol haritası hazır

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018
Yol haritası hazır
Dışişleri Bakanı Menbiç ve ile ilgili yol haritasını anlatırken "Silahları YPG'ye verdi, yine ABD toplayacak" dedi. Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:
Menbiç'ten çekilmeler planlandığı gibi devam ediyor. Burada ve ABD birlikte karar verecek. Zaten bunların kim olduğunu yerel halk da biliyor. Burası yüzde 95 oranında Arap şehri. Güvenlik çalışmalarında da yüzde 95 oranında Araplar yer alacak. Burası istikrara kavuşturulacaksa yönetim yerel halka devredilmeli. Oradaki yerel halk kesinlikle YPG'nin ve dışarıdan gelenlerin burada kalmasını istemiyor. 'nın amacı nedir bölmek. Dolayısıyla PKK'nın burada yer alması mümkün değil.
ABD ile ilişkilerimizi geliştirmek için yol haritası uygulayacağız. ABD müttefik olduğunu göstermeli ve somut adımlar atılmalı. Silahları YPG'ye ABD verdi, yine ABD toplayacak. Hepsini toplayamayabileceğini biliyoruz. Bazıları kayıp, PKK ve YPG bunları sattı. Trump bize gerekli adımları atacağını söyledi. Ancak Trump Türkiye'ye önem veriyor ve ilişkileri geliştirmek istiyor. Alacağımız S-400'ler 'ya karşı bir tehdit değil.
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Yol haritası hazır
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