15 Temmuz’da Feto’yla görüşme ABD’ye delil olarak gönderildi

Ankara Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu soruşturma sırasında, darbenin sivil imamı Hakan Çiçek
'e ait telefondaki mesajlar çözülmüştü. Çiçek'in, 15 Temmuz'da Pensilvanya'da bulunan FETÖ
'cü Esat Türkyolu'na, "Abim çok acil (telefonu) ver kendine (Gülen'e)" dediği, karşı tarafın terör örgütü elebaşının namazda olduğunu belirtmesi üzerine "Abi bozun namazı" şeklinde ikinci bir mesaj yolladığı ortaya çıktı. Darbe akşamına ait bu yazışmalarda Çiçek'in, Türkyolu'na "Aramak gerekirse", "Sen yanında ol" ve "Yanınızda olsun ihtiyaç olursa" şeklinde mesajlar da gönderdiği belirlenmişti. YENİ DELİLLER BULUNDU
Başsavcılığın soruşturmasında ele geçirilen yeni delillere göre, darbenin planlayıcılarından olan Çiçek, "Eczacı Abdi
" kod adlı örgüt üyesi aracılığıyla Gülen'le, cep telefonundan çeşitli programlarla doğrudan görüştü.Yapılan incelemeler sonrasında "Eczacı Abdi" kod adlı örgüt üyesinin de gerçek kimliğine ulaşıldı. Sivil imam Çiçek, darbe hazırlıkları çerçevesinde ABD'de bulunduğu 23 Haziran 2016'da "Eczacı Abdi" kod adlı örgüt üyesine, "Öğlen görüşme olur mu, H. ile" şeklinde mesaj gönderdi. Çiçek, aynı gün Gülen'le görüştü. Darbeci Çiçek ile "Eczacı Abdi" kod isimli örgüt üyesi arasındaki görüşme içeriklerine göre, Gülen, darbe girişiminde bulunulan 15 Temmuz 2016 günü saat 20.00'den itibaren sürekli bilgilendirildi. Terör örgütü elebaşı, darbe girişimine yönelik talimatları da aktardı. Çiçek'in, Pensilvanya'da Gülen'le birlikte yaşayan ve telefonuna "Hkn Ada Avukat" olarak kaydettiği başka bir kişiyle daha iletişim kurduğu belirlendi. "BİR AN EVVEL İADE EDİN" Adalet Bakanlığı
, FETÖ elebaşı Gülen'in darbe girişiminin emrini verdiğini ve yönettiğini ortaya çıkaran bütün bu yeni delilleri ABD Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Bakanlık, ABD Adalet Bakanlığı ile Çiçek'in Gülen'le görüşmelerini, Batmaz'ın bağlantılarını ortaya çıkaran söz konusu yeni delilleri ABD ile paylaştı. ABD'ye gönderilen yeni delillere ilişkin yazıda "Gülen'in 15 Temmuz silahlı darbe teşebbüsündeki rolü hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde ortaya konulmuştur. Bu nedenle iki ülke arasında yürürlükte olan 'Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşması'nda belirtilen bütün şartları ziyadesiyle karşılayan iade taleplerimizin bir an evvel ülkeniz adli makamına tevdiini ve iadeye ilişkin yargısal sürecin başlatılmasını bekliyoruz" denildi. ÖKSÜZ'ÜN KAYINBİRADERİ DAVETİYE YOLLADI
Sivil
imam Kemal Batmaz'ın örgütün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz
'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın davet mektubu üzerine 11-13 Temmuz 2016'da ABD'de bulunduğu tespit edildi. Böylece, davet mektubunun, Batmaz'ın gerçek ziyaret amacını gizlemek amacıyla gönderildiği de ortaya konuldu. Öte yandan Batmaz'ın kullandığı e-mail adreslerinin de yer aldığı teknik bilgiler ele geçirildi. Batmaz'ın darbedeki rolüyle ilgili bu deliller ABD'ye gönderildi.