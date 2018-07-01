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2017 yılında seçmeni böyle aşağılamıştı. O da itiraf etti

2017 yılında Birgün Gazetesi’ne verdiği bir röportajda “Sadece Üniversiteliler oy verirse iktidar olur” diyerek seçmeni aşağılayan öğretim görevlisi Prof. Yılmaz Esmer de 24 Haziran seçimlerinden sonra ağız değiştiren akademisyenlerin arasına katıldı. Hayali vaatlerin ve soğan’ın 5 lira olmasının seçmen üzerinde bir etkisi yok. Erdoğan’ın mucizesi, seçmenle duygusal bağı” dedi.

Giriş Tarihi: 1.7.2018 13:13

Ama AK Parti'nin neden 16 yıl u¨st u¨ste sec¸im kazandıgˆını ac¸ıklarken, halkın AK Parti'nin hizmetlerinden memnun oldugˆu yorumları yapılıyor. Bu anlamda hizmetler etkili degˆil mi?

Almanya, Avusturya ve Hollanda'ya hangi parti hizmet go¨tu¨ru¨yor? Yurtdıs¸ında yas¸ayan Tu¨rkler kimliklerini devam ettirdikleri ic¸in Almanya'da yu¨zde 65 ve Tayyip Erdogˆan'a, Amerika'da yu¨zde 70 'ye oy veriyor. Almanya'ya pirinc¸, makarna, ko¨mu¨r dagˆıtıldıgˆını duydunuz mu?

Cumhurbas¸kanı Erdogˆan, yu¨zde 52 ile 16 yılın sonunda yeniden sec¸im kazandı. 7 Haziran'ı saymazsak da girdigˆi her sec¸imden kazanarak c¸ıktı. Du¨nyada bunun o¨rnegˆi var mı?

Evet, var. Meksika'da uzun zaman tek parti yo¨netti. Isvec¸'te uzun yıllar sosyal demokratlar iktidardaydı, c¸ok yakın gec¸mis¸te degˆis¸iklik oldu. Meksika'nın demokrasisinde problemler oldugˆunu so¨yleyebilirsiniz ama Isvec¸'in demokrasisine herhalde hic¸ kimsenin so¨yleyecek bir lafı olamaz.

Hep aynı siyasi lider mi vardı?

Hayır, liderler degˆis¸ti. Ama sosyal demokratların partisi hep iktidarda kaldı.

Yıpranmayıp u¨st u¨ste sec¸im kazanan lider o¨rnegˆi var mı?

O zor, c¸u¨nku¨ liderler degˆis¸iyor, yas¸lanıyor.

Dolayısıyla Erdogˆan'ın du¨nya siyaset literatu¨ru¨ ac¸ısından kendine has bir durum oldugˆunu so¨yleyebilir miyiz?

Evet, tabii gerc¸ek sec¸im kazananlardan bahsettigˆimiz zaman dedigˆiniz dogˆru. Bas¸ka o¨rnek varsa da s¸u an benim aklıma gelmiyor. Aynı parti, aynı ideolojinin kazandıgˆı c¸ok oldu. Ama sec¸imlere girip u¨st u¨ste kazanan nadir o¨rneklerden biri diyebiliriz.

Peki, bunu neye bagˆlıyorsunuz?

Ciddi bir s¸ekilde kis¸iligˆine hayran olunmasına bagˆlıyorum. Zaten oy vermede de herhangi
bir kararda da duygusal fakto¨rler en o¨nde gelir. Bu konus¸mamız sırasında benden nefret ettiyseniz, ben ne so¨ylersem so¨yleyeyim, bir daha benimle ro¨portaj yapmaya gelmezsiniz.

O¨nce o duygusal bagˆın kurulması lazım. Sec¸men davranıs¸ı da buna benzer bir s¸eydir.

"Erdogˆan'ın sec¸im mucizesinin arkasında sec¸menle kurdugˆu duygusal bagˆ var" mı diyorsunuz?

Aynen o¨yle ve bunu c¸ok c¸ok bas¸arılı bir s¸ekilde yapıyor. Ecevit'i dıs¸arıda tutarsak, CHP liderleri kitlelerle bir tu¨rlu¨ duygusal bagˆ kuramadı.

Bu sec¸imde c¸ok aday vardı ama Erdogˆan kazandı. Bu durumda "Alternatifi yok, o yu¨zden kazanıyor" tezi c¸u¨ru¨du¨ mu¨?

Alternatif, egˆer siz go¨rmek isterseniz olur. Go¨rmek istemedigˆiniz yerde alternatif olmaz. "Bas¸ka kime a^s¸ık olsaydım" demezsiniz, c¸u¨nku¨ birisine fena halde a^s¸ıksınızdır. Egˆer etrafa bakıyorsanız bas¸kaları da bulunur.

Yani, "Sec¸menin alternatif arayıs¸ı yok" demek mi istiyorsunuz?

Evet, bunu so¨ylemek istiyorum. Sagˆcısı, solcusu, ulusalcısı, milliyetc¸isi, dincisi bir su¨ru¨ lider var. Daha nasıl bir alternatif istiyoruz ki bilemiyorum. Tu¨rkiye'de Tu¨rkiye Komu¨nist Partisi bile var.

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2017 yılında seçmeni böyle aşağılamıştı. O da itiraf etti
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