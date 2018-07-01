2017 yılında seçmeni böyle aşağılamıştı. O da itiraf etti

Ama AK Parti'nin neden 16 yıl u¨st u¨ste sec¸im kazandıgˆını ac¸ıklarken, halkın AK Parti'nin hizmetlerinden memnun oldugˆu yorumları yapılıyor. Bu anlamda hizmetler etkili degˆil mi?

Almanya, Avusturya ve Hollanda'ya hangi parti hizmet go¨tu¨ru¨yor? Yurtdıs¸ında yas¸ayan Tu¨rkler kimliklerini devam ettirdikleri ic¸in Almanya'da yu¨zde 65 AK Parti ve Tayyip Erdogˆan'a, Amerika'da yu¨zde 70 CHP'ye oy veriyor. Almanya'ya pirinc¸, makarna, ko¨mu¨r dagˆıtıldıgˆını duydunuz mu?





Cumhurbas¸kanı Erdogˆan, yu¨zde 52 ile 16 yılın sonunda yeniden sec¸im kazandı. 7 Haziran'ı saymazsak da girdigˆi her sec¸imden kazanarak c¸ıktı. Du¨nyada bunun o¨rnegˆi var mı?

Evet, var. Meksika'da uzun zaman tek parti yo¨netti. Isvec¸'te uzun yıllar sosyal demokratlar iktidardaydı, c¸ok yakın gec¸mis¸te degˆis¸iklik oldu. Meksika'nın demokrasisinde problemler oldugˆunu so¨yleyebilirsiniz ama Isvec¸'in demokrasisine herhalde hic¸ kimsenin so¨yleyecek bir lafı olamaz.

Hep aynı siyasi lider mi vardı?

Hayır, liderler degˆis¸ti. Ama sosyal demokratların partisi hep iktidarda kaldı.

Yıpranmayıp u¨st u¨ste sec¸im kazanan lider o¨rnegˆi var mı?

O zor, c¸u¨nku¨ liderler degˆis¸iyor, yas¸lanıyor.

Dolayısıyla Erdogˆan'ın du¨nya siyaset literatu¨ru¨ ac¸ısından kendine has bir durum oldugˆunu so¨yleyebilir miyiz?

Evet, tabii gerc¸ek sec¸im kazananlardan bahsettigˆimiz zaman dedigˆiniz dogˆru. Bas¸ka o¨rnek varsa da s¸u an benim aklıma gelmiyor. Aynı parti, aynı ideolojinin kazandıgˆı c¸ok oldu. Ama sec¸imlere girip u¨st u¨ste kazanan nadir o¨rneklerden biri diyebiliriz.

Peki, bunu neye bagˆlıyorsunuz?

Ciddi bir s¸ekilde kis¸iligˆine hayran olunmasına bagˆlıyorum. Zaten oy vermede de herhangi

bir kararda da duygusal fakto¨rler en o¨nde gelir. Bu konus¸mamız sırasında benden nefret ettiyseniz, ben ne so¨ylersem so¨yleyeyim, bir daha benimle ro¨portaj yapmaya gelmezsiniz.

O¨nce o duygusal bagˆın kurulması lazım. Sec¸men davranıs¸ı da buna benzer bir s¸eydir.

"Erdogˆan'ın sec¸im mucizesinin arkasında sec¸menle kurdugˆu duygusal bagˆ var" mı diyorsunuz?

Aynen o¨yle ve bunu c¸ok c¸ok bas¸arılı bir s¸ekilde yapıyor. Ecevit'i dıs¸arıda tutarsak, CHP liderleri kitlelerle bir tu¨rlu¨ duygusal bagˆ kuramadı.

Bu sec¸imde c¸ok aday vardı ama Erdogˆan kazandı. Bu durumda "Alternatifi yok, o yu¨zden kazanıyor" tezi c¸u¨ru¨du¨ mu¨?

Alternatif, egˆer siz go¨rmek isterseniz olur. Go¨rmek istemedigˆiniz yerde alternatif olmaz. "Bas¸ka kime a^s¸ık olsaydım" demezsiniz, c¸u¨nku¨ birisine fena halde a^s¸ıksınızdır. Egˆer etrafa bakıyorsanız bas¸kaları da bulunur.

Yani, "Sec¸menin alternatif arayıs¸ı yok" demek mi istiyorsunuz?

Evet, bunu so¨ylemek istiyorum. Sagˆcısı, solcusu, ulusalcısı, milliyetc¸isi, dincisi bir su¨ru¨ lider var. Daha nasıl bir alternatif istiyoruz ki bilemiyorum. Tu¨rkiye'de Tu¨rkiye Komu¨nist Partisi bile var.