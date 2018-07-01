CHP, seçimlerde teröre desteğini kanıtlamış oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bakkal- Mevlüt Bengü'nün, AK Parti
'ye destek verdiği gerekçesiyle seçim sonrası PKK
'lı teröristlerce katledilmesine, babası yine PKK tarafından şehit edilen Yeter Muştu'dan geldi. PKK'nın 2016'da öldürdüğü AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'nun kızı, "O hainler, benim babamı da aynı şekilde şehit etti. Devletimiz, askerimiz ve polisimiz canları pahasına terörün bitmesi için mücadele ederken CHP HDP
'ye destek vererek Meclis'e soktu ve bu tavrıyla teröre nasıl destek verdiğini kanıtlamış oldu. Dün Meclis'e girdiler, bugün katliama devam ediyorlar. Ülkenin terör yuvası haline gelmesi için uğraşanlar asla kazanamayacak. Zaten seçim sonuçları bunun belirtisi. Rabbim Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. CHP şimdi sonucu görsün" dedi. SEÇİM SONRASI ELEKTRİK DİREĞİNE BAĞLAYIP KURŞUNA DİZDİLER
Ağrı
Doğubayazıt'ta bakkal Mevlüt Bengi, seçimden hemen sonra, AK Parti'ye destek verdiği gerekçesiyle kaçırılmış ve Yangınyurt köyü yakınlarındaki bir elektrik direğine bağlanarak kurşuna dizilmişti. Teröristler Bengi'nin yanına da "2015'ten bu yana devlet ajanlığı yaptığı için öldürüldü' şeklinde not bırakılmıştı. Kan donduran olayın ardından şehit yakınları teröre lanet okuyarak, CHP'nin HDP'yi Meclis'e sokmasına tepki gösterdi.