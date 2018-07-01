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onları özel olarak davet etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde oy kullanmaya yalın ayak giden Emine (69) ve Mahmut Yılmaz (70) çiftini, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018 13:35 Güncelleme Tarihi: 1.7.2018 13:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan onları özel olarak davet etti!

Emine- Mahmut Yılmaz çifti, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacakları 2 kilometre uzaklıktaki Atatürk Ortaokulu'na yalın ayak yürüyerek gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan onları özel olarak davet etti!
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