Diyarbakır’da narko-terör operasyonu

Diyarbakır
'ın Lice
, Hazro, Hani, Kocaköy ve Kulp ilçeleri kırsalında, PKK
'nın gelir kaynaklarının kurutulmasına yönelik bölgede geniş kapsamlı narko- terör operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularının katıldığı İHA
destekli operasyonda, 429 bin 100 kök kenevir bitkisi ile toplam 36 kilo toz esrar ele geçirildi. İstihbarat üzerine jandarma bölgede keşif yaptı. Kırsal bölgelerde Hint keneviri ekildiği ve hasada hazır olduğu belirlendi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri ile korucuların katıldığı operasyon başlatıldı. Zırhlı araç ve helikopter desteğiyle 3 gün süren operasyonda, 429 bin 100 kök kenevir ile 36 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon bölgesindeki 11 konutta da arama yapılırken, 6 şüpheli hakkında da gerekli yasal işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında, Lice'ye bağlı Çavundur köyünde de 4 tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 10 tabanca şarjörü, bir tabanca susturucusu, bir tabanca dipçiği, 70 fişek, bir dizüstü bilgisayar, bir taşınabilir hard disk, 9 USB bellek ve bir CD bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı gereğince 5 şüpheli gözaltına alındı.