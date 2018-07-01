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operasyonları: 5 tutuklama, 30 gözaltı

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU BEKİR COŞKUN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018
FETÖ operasyonları: 5 tutuklama, 30 gözaltı
Kastamonu: Eski Taşköprü İlçe Emniyet Müdürü Sedat Ercoşkun tutuklandı. Ercoşkun, daha önce de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Eğitim Şube Müdürlüğü yapmıştı.
Osmaniye: Veteriner Albay E.S. (48) Gaffarlı Köyünde saklandığı evde yakalandı.
Mersin: Örgütün 10 hijyen evine düzenlenen operasyonlarda, Mersin Üniversitesinde çeşitli bölümlerde öğrenim gören 10'u Somali, 3'i Cibuti, 2'si Gine, biri de Suriye vatandaşı, 16 yabancı uyruklu öğrenci gözaltına alındı. 7 şüpheli de aranıyor.
Kırıkkale: 9 ilde düzenlenen operasyonda, 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Adana: Adana ve Nevşehir'de önceki gün gözaltına alınan, 4'ü kadın 10 şüpheliden F.Y. ve U.G.'nin örgütün askeri ve emniyet yapılanması için öğrenci yetiştirilmesinden sorumlu "hususi" oluşumda, Y.E. ve N.Ç.'nin ise örgütün sözde "Seyhan Eyaleti" kadın yapılanmasında yer aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, örgütün "Hususi" oluşumda yer alan 3 şüpheli ile kadın yapılanmasındaki 6 şüpheli de aranıyor.
Ardahan: üyelerini para karşılığı yurt dışına kaçıran 4 şüpheli tutuklandı.
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FETÖ operasyonları: 5 tutuklama, 30 gözaltı
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