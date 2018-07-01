FETÖ operasyonları: 5 tutuklama, 30 gözaltı

Kastamonu:
Eski Taşköprü İlçe
Emniyet Müdürü
Sedat Ercoşkun
tutuklandı. Ercoşkun,
daha önce de İstanbul
Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü
ve Eğitim Şube Müdürlüğü
yapmıştı. Osmaniye:
Veteriner
Albay E.S. (48) Gaffarlı
Köyünde saklandığı evde yakalandı. Mersin:
Örgütün 10 hijyen
evine düzenlenen operasyonlarda,
Mersin Üniversitesinde
çeşitli bölümlerde öğrenim
gören 10'u Somali, 3'i Cibuti,
2'si Gine, biri de Suriye vatandaşı,
16 yabancı uyruklu öğrenci
gözaltına alındı. 7 şüpheli de
aranıyor. Kırıkkale:
9 ilde düzenlenen
operasyonda, 13 muvazzaf
asker gözaltına alındı. Adana:
Adana ve
Nevşehir'de önceki gün gözaltına
alınan, 4'ü kadın 10 şüpheliden
F.Y. ve U.G.'nin örgütün
askeri ve emniyet yapılanması
için öğrenci yetiştirilmesinden
sorumlu "hususi" oluşumda,
Y.E. ve N.Ç.'nin ise örgütün
sözde "Seyhan Eyaleti" kadın
yapılanmasında yer aldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında,
örgütün "Hususi" oluşumda yer
alan 3 şüpheli ile kadın yapılanmasındaki
6 şüpheli de aranıyor. Ardahan: FETÖ
üyelerini
para karşılığı yurt dışına kaçıran
4 şüpheli tutuklandı.