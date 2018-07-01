FETÖ’nün altın çocuğu cezaevinde ölü bulundu

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın firari sanıklarından olan ve Eskişehir'de yakalanan, eski istihbarat müdürü Zeki Güven çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ankara eski İstihbarat Şube Müdürlüğü yapan Zeki Güven yatmış olduğu Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde yatağında ölü bulundu.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Zeki Güven, hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde uzun süre fifari olarak polis ve adaletten kaçmış geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de yakalanmıştı.