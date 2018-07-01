Koğuşlara rüyacı

İstihbarat
kaynaklarına göre; FETÖ
'nün yalanları ve hileleri ortaya çıktıkça cezaevindeki tutuklularda kendini sorgulamaya başladı. FETÖ çözülmeyi önlemek amacıyla terörist başının talimatıyla her koğuşta 2 kişiyi rüyacı olarak görevlendirdi. Her koğuşta bulunan 2 rüyacı, sabah uyanınca gördüğünü iddia ettiği rüyaları diğerlerine anlatmaya başladı, yorumlarda bulundu. Rüyacıların diğer tutukluların kendilerini sorgulamalarını engellemek ve onları bir arada örgütün emrinde tutmak amacıyla genel olarak "Takım elbiseleri giydik, çıktık, güvercin uçuyor, yemyeşil bir bahçe gördüm, yeşil ve dümdüz bir ovada hep birlikte koşuyorduk" gibi cümleler kurup, bunların yakın zamanda serbest kalacaklarına işaret ettiğini anlattı. Bu bilgiler de emniyet tutanaklarına geçti. Örgütün tutukluları bağlılıktan kopmamaları, kendilerini sorgulamamaları ve şüphe duymamaları, üyeleri bir arada tutmak için böyle bir yönteme başvurduğu belirlendi. Bu durumdan cezaevi sorumlularının da bilgisi olduğu ve konuyla ilgili emniyete bilgi verdikleri öğrenildi. FETÖ'den tutuklu üyeler, hem emniyette hem de duruşmalarda bu duruma ilişkin ifadelerinde de bilgi verdi. Ayrıca FETÖ'nün cezaevlerinde hiyerarşi kurduğu ortaya çıktı. Kurulan hiyerarşiyle gelen talimatlar koğuşlarda uygulandı ve tutuklular örgüt tarafından yönlendirildi. Talimatlar uygulanarak çözülme engellenmeye çalışıldı. Örgüt üyeleri namazlardan sonra Cumhurbaşkanı
ve Hükümete beddua etti.Tutukluların, ziyarete gelenlere dışarda durum nasıl diye sordukları, "Müjde yakındır" diye cevap aldıkları öğrenildi. Duruşmaya giden tutuklulara ise "Sen bugün serbest kalacaksın" denilerek merak ve umutlarının yüksek tutulduğu bilgisine ulaşıldı.