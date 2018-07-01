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: ’nün altın çocuğu cezaevinde ölü bulundu!

haberi... CHP eski Genel Başkanı ile MHP’li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili davanın sanıklarından Ankara eski Müdürü sanığı , yattığı Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde yatağında ölü bulundu. Zeki Güven geçtiğimiz günlerde 'de yakalanmıştı.

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Giriş Tarihi: 1.7.2018 23:40 Güncelleme Tarihi: 1.7.2018 23:42
Son dakika: FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu!

CHP eski Genel Başkanı ile MHP'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili, elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu Ankara 14'üncü 'ndeki davanın firari sanıklarından olan ve 'de yakalanan, eski istihbarat müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Son dakika: FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

Ankara eski Müdürlüğü yapan Zeki Güven yatmış olduğu Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde yatağında ölü bulundu.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Zeki Güven, hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde uzun süre fifari olarak polis ve adaletten kaçmış geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de yakalanmıştı.

FETÖ'nün altın çocuğu Zeki Güven ile ilgili flaş bilgiler ortaya çıktı

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Son dakika: FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu!
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