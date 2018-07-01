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Arıza tramvay seferlerini aksattı

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler, İstasyonu 2. yol çıkışında yaşanan araç arızası dolayısıyla bir süre aksadı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018 18:42 Güncelleme Tarihi: 1.7.2018 19:04
Arıza tramvay seferlerini aksattı

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler, İstasyonu 2. yol çıkışında yaşanan araç arızası dolayısıyla bir süre aksadı.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Sultanahmet İstasyonu 2. yol çıkışında yaşanan araç arızasından dolayı seferlerimiz Bağcılar-Beyazıt ve Kabataş-Eminönü arasında yapılmaktadır. Teknik ekiplerimiz arızaya müdahale etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

Bu arada, ekiplerin çalışması sonucu arızalı araç buradan kaldırıldı.

Tramvay seferleri normale döndü.

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Arıza tramvay seferlerini aksattı
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