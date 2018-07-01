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'dan flaş açıklama

ve ABD Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile arasında, yedinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018 08:56 Güncelleme Tarihi: 1.7.2018 09:39
TSK'dan flaş açıklama

'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile arasında kalan hatta 30 Haziran 2018'de, yedinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir" denildi.

MÜNBİÇ YOL HARİTASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.

Plan, Türk ve ABD tarafının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor.

Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını hedefliyor.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

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TSK'dan flaş açıklama
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