‘Türkiye çok önemli anahtar bir ortak’

Ukrayna
'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sıbiga, karşılıklı turist sayısının artması konusunda optimistik olduğunu belirterek, Türkiye
'ye gelen turist sayısının bu yılın sonuna kadar yüzde 20-25 oranında bir artış beklediklerini vurguladı.
SABAH'a konuşan Büyükelçi Sıbiga, "Türkiye Ukrayna için çok önemli anahtar bir ortak konumundadır. Türkiye, Ukrayna için en büyük üçüncü ticari ortağıdır. Sadece 2018 yılın ilk ayları arasında yüzde 16 oranında bir artış görüyoruz. Bu olumlu eğilimlerin devamını da bekliyoruz" dedi. 3. BÜYÜK ORTAK
İki ülkenin kazan-kazan formülüne dayalı bir ilişkiye sahip olduğunu vurgulayan Sıbiga, siyasi ve stratejik ortaklığının temelinde somut ekonomik projelerin olması gerektiğine inandığını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye Ukrayna için çok önemli anahtar bir ortak konumundadır. Türkiye, Ukrayna için en büyük üçüncü ticari ortağıdır. Son yıl içerisinde karşılıklı ikili ticaret hacmi 4 milyar dolara ulaşmıştır. Bu da önceki yıla göre yüzde 21-22 artış göstermektedir. Sadece 2018 yılın ilk ayları arasında yüzde 16 oranında bir artış görüyoruz. Bu olumlu eğilimlerin devamını da bekliyoruz." YÜZDE 25 ARTIŞ
Sıbiga, Ukrayna'nın farklı şehirlerinden Bursa, İzmir ve Dalaman gibi birçok şehre yeni düzenli uçak seferlerinin açılması sonucu karşılıklı turist sayısının artacağını belirterek, "Bu yıl içerisinde Ukrayna'dan Türkiye'ye 450 bin kişi kadar gelmiştir. Çok optimistik tahminlerimiz var. Büyük ihtimalle bu yılın sonuna kadar yüzde 20-25 oranında bir artış bekliyoruz" diye konuştu.