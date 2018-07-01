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Yeni bombası

Belediye Başkanı ve yerine gelen İlhami Yıldız’ın usulsüzlükleri ardından Başkan Yardımcısı ’in cezası da kesinleşti. Der’in siyasi hayatı sona erdi

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018
Yeni Ataşehir bombası
Skandalların ardı arkası kesilmeyen CHP'li Belediyesi'nde yeni bir gelişme yaşandı. Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı , hakkında kesinleşen hapis cezası sebebiyle seçme ve seçilme hakkını kaybetti.
Görevden el çektirilen 'ye yakınlığı ile tanınan Başkan Yardımcısı Abdullah Der, 'kasten yaralama' suçundan bir süredir sanık olarak yargılandığı İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada suçlu bulunarak 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

CEZASI ONANDI
Cezaya itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, temyiz incelemesi yaptı. İnceleme sonucu, yerel mahkeme kararının yerinde ve kanuni olduğuna hükmetti. Böylece Abdullah Der hakkındaki karar kesinleşti.
Türk Ceza Kanunu'nun 53. Maddesinin 'b' fıkrası gereği seçme ve seçilme hakkını kaybeden Abdullah Der'in belediye meclis üyeliğinin düştüğü de belirtildi.

SİYASİ HAYATI BİTTİ
Abdullah Der'in, belediye meclis üyeliğinin düştüğü için belediye başkan yardımcılığı görevine de devam edemeyeceği kaydedildi.
Mahkemenin, Der'in seçme seçilme hakkını kaybettiğine dair yazıyı, ilçe seçim kurulu ve Ataşehir Belediyesi'ne gönderdiği de kaydedildi.

SKANDALLARIN BELEDİYESİ
Bilindiğini gibi Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye İçişleri Bakanlığı tarafından görevden el çektirilmişti. Daha sonra yerine atanan İlhamı Yılmaz ise belediye ile ilgili bir yolsuzluk davasının sanıklarından biri çıkmıştı. İlhami Yılmaz'ın ihaleye fesat karıştırma davasının bir numaralı sanığı olduğu belirlenmişti.
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Yeni Ataşehir bombası
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