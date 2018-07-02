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'den "" iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Sosyal medya üzerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde İYİ Parti Genel Başkanı 'e başkan yardımcılığı teklifi götürüleceğine dair iddialar üzerine Sözcüsü Mahir Ünal'dan açıklama geldi. Ünal açıklamasında; "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil" dedi.

Giriş Tarihi: 2.7.2018 14:17 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 14:25
AK Parti'den Meral Akşener iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal medyadaki asılsız 'İYİ Parti Genel Başkanı 'e başkan yardımcılığı teklif edildi' iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Ünal, "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." diye konuştu.

İşte Ünal'ın o açıklaması...

"Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." ifadesini kullanan Ünal, "Hiçbir şekilde, bir başkan yardımcılığı teklifinin gitmesi diye bir durum gündeme gelmedi, konuşulmadı. Böyle bir şeyin söz konusu olması da gündemimize hiçbir zaman girmedi. Adeta basında, bazı köşelerde, medya organlarında bu tür haberlerin yayıldığını biz de görüyoruz." dedi.

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AK Parti'den "Meral Akşener" iddialarıyla ilgili flaş açıklama!
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