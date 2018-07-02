AK Parti'den "Meral Akşener" iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal medyadaki asılsız 'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildi' iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Ünal, "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." diye konuştu.

İşte Ünal'ın o açıklaması...

"Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." ifadesini kullanan Ünal, "Hiçbir şekilde, bir başkan yardımcılığı teklifinin gitmesi diye bir durum gündeme gelmedi, konuşulmadı. Böyle bir şeyin söz konusu olması da gündemimize hiçbir zaman girmedi. Adeta basında, bazı köşelerde, medya organlarında bu tür haberlerin yayıldığını biz de görüyoruz." dedi.