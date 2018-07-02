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Bahçeli'den minik açıklaması

, sosyal medya paylaşımında, 'nın Polatlı ilçesinde günler süren aramalardan sonra cesedi bulunan ile 'da 18 gün önce kaybolan ve bugün cesedine ulaşılan Leyla'ya ilişkin de açıklamada bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 21:51 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 22:49
Bahçeli'den minik Eylül açıklaması

'den sonra Leyla'nın da cansız bedeninin bulunduğunu ifade eden Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Hakikaten Türkiye yasa boğuldu. 'da günlerdir aranan Leyla gözlerini hayata yumdu. Hem Eylül'e hem Leyla'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır ve başsağlığı temenni ediyorum.

Çocuk katillerinin en ağır, en şiddetli ölçüde cezalandırılması kaçınılmaz bir adalet ihtiyacı, ihmal edilemeyecek insanlık ve şeref görevidir. Bunun da sonuna kadar takipçisi olacağımızı herkes bilmelidir."

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Bahçeli'den minik Eylül açıklaması
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