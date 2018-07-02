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Balıkesir merkezli / operasyonu! 22 gözaltı

Balıkesir merkezli /'ye ilişkin soruşturma kapsamında, 13 ilde ve 'de mahrem imamlar tarafından ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen Sahil Güvenlik ile Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli rütbeli askerlere yönelik operasyonda gözaltı sayısı 22'ye çıktı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 11:02
Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 22 gözaltı

Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, biri açığa alınmış 22 rütbeli askerin yakalanması için geçen hafta başlatılan operasyon tamamlandı.

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, Ankara, Konya, Şırnak ve Gaziantep ile 'de düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 22 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 15 üsteğmen ve bir teğmenin yakalanması için 27 Haziran'da operasyon başlatılmıştı.

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Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 22 gözaltı
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