İstanbul Kartal
'da geçen hafta katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini söyleyen ve Alevilere "Kendinizi CHP zihniyetine kullandırtmayın" çağrısında bulunan Alevi Anadolu İnanç Önderleri Derneği Başkanı Hıdır Bulut (66), konuşması sonrasında hakarete uğrayarak darp edildi. SABAH'a konuşan Bulut, ölümden döndüğünü belirterek şunları kaydetti: "Alevilerin içinde marjinal gruplara yer verilmemesi lazım. Benim sevdam Türkiye sevdası. Bunları ülkem için söylüyorum. Bu ülkeyi kurtarırsa, Erdoğan kurtarır. Kötü bir şey konuşmadım. 'Cumhurbaşkanına yüklenmeyin, içeriden bir takım güçler dış güçler ile birleşerek onu hedef tahtasına koyuyor' dedim. Alevilere Cumhurbaşkanımız sahip çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafımı evime astığım için de saldırıya uğramıştım. Kaburgalarımı kırmışlardı."