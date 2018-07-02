Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Benim sevdam Türkiye sevdası

Benim sevdam Türkiye sevdası

ASLIŞAH SARITAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018
Benim sevdam Türkiye sevdası
'da geçen hafta katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini söyleyen ve Alevilere "Kendinizi CHP zihniyetine kullandırtmayın" çağrısında bulunan Alevi Anadolu İnanç Önderleri Derneği Başkanı Hıdır Bulut (66), konuşması sonrasında hakarete uğrayarak darp edildi. SABAH'a konuşan Bulut, ölümden döndüğünü belirterek şunları kaydetti: "Alevilerin içinde marjinal gruplara yer verilmemesi lazım. Benim sevdam Türkiye sevdası. Bunları ülkem için söylüyorum. Bu ülkeyi kurtarırsa, Erdoğan kurtarır. Kötü bir şey konuşmadım. 'Cumhurbaşkanına yüklenmeyin, içeriden bir takım güçler dış güçler ile birleşerek onu hedef tahtasına koyuyor' dedim. Alevilere Cumhurbaşkanımız sahip çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafımı evime astığım için de saldırıya uğramıştım. Kaburgalarımı kırmışlardı."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Benim sevdam Türkiye sevdası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN