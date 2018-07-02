FETÖ sanığı Güven cezaevinde öldü

FETÖ
yöneticiliği suçlamasıyla Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven dün akşam koğuşunda geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Güven geçen ay Eskişehir
'deki bir AVM'de kendisi gibi aranan eşi eski hakim Sevda Güven'le birlikte yakalanarak tutuklanmıştı. Güven, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıya ilgili Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın sanıkları arasında yer alıyor. AA