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sanığı Güven'in ölümündeki sisi perdesi aralandı

Fetullahçı Terör Örgütü yöneticiliği suçlamasıyla tutuklu bulunan eski Müdürü 'in ilk bulgulara göre kalp kirizi sonucu öldüğü belirlendi. 'nün "Altın çocuklar" adını verdiği Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunduğu belirtilen Güven ve örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim Sevda Güven, ’deki bir alışveriş merkezinde geçen ay polis tarafından yakalanarak tutuklanmıştı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 21:50 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 21:51
FETÖ sanığı Güven'in ölümündeki sisi perdesi aralandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları Güven'in klasik otopsisinin tamamlandığını bildirdi.

Otopside Güven'in kalbine giden ana damarlardan birinin tıkalı olduğu belirlenirken, ilk bulguların ölüm sebebi olarak kalp krizini gösterdiği belirtildi. Otopsiye ilişkin rapor sonucunun beklendiği, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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KOĞUŞUNDA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Kamu görevinden ihracından önce Bolu Emniyet Müdür Yardımcılığı yapan Güven, dün saat 18.30 sıralarında koğuşunda ölü bulunmuştu.

'nün "Altın çocuklar" adını verdiği Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunduğu belirtilen Güven ve örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim Sevda Güven, 'deki bir alışveriş merkezinde geçen ay polis tarafından yakalanarak tutuklanmıştı.

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KRİTİK DAVALARIN SANIĞIYDI

Güven, eski Genel Başkanı ile eski 'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/ elebaşı 'in de arasında bulunduğu 171 kişinin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın sanıkları arasındaydı.

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FETÖ sanığı Güven'in ölümündeki sisi perdesi aralandı
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