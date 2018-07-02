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'nün "sohbet abisi"ne hapis

'te /'ye yönelik davada, polis memurlarına "sohbet abiliği" yapan eski öğretmen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası çarptırıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 17:36
FETÖ'nün sohbet abisine hapis

'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) ilişkin davada, eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ferhat T. ile avukatı katıldı.

Sanık Ferhat T, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, " programını kullanmadım. KHK ile kapatılan kurumda çalışmama gelince, başka yerde iş bulamayınca bu kurumda çalışmaya mecbur kaldım. Hayatımda hiçbir zaman kod adı kullanmadım. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum, suçsuzum." dedi.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, polis memurlarına "sohbet abiliği" yaptığını, toplantılarda örgüt elebaşının kitaplarını okuduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ferhat T'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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FETÖ'nün "sohbet abisi"ne hapis
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