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’yi kurtaran yine oldu

’lıların öldürdüğü milletvekili adayı Ahmet Budak’ın ağabeyi: Terör örgütü ne derse onu yapan barajı Batı’dan aldığı oylarıyla son anda aştı

AHMET KAVAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018
HDP’yi kurtaran yine CHP oldu
Meclis'teki uzantısı 'nin seçimde hezimete uğramasıyla yeniden saldırılara başlayan , Doğu ve Güneydoğu'da yine liler'i hedef almaya başladı.
Son olarak Ağrı'da, AK Parti sandık müşahidi bakkal Feyzi Ertik'i kaçırıp, elektrik direğine bağladıktan sonra kurşuna dizen terör örgütü vahşi yüzünü bir kez daha gösteren örgüte tepkiler sürüyor.
İki yıl önce kurban bayramında PKK'lıların oğlunun yanında şehit ettiği Ak Parti Milletvekili Adayı Ahmet Budak'ın ağabeyi Mehmet Budak, Ertik'in haince katledilmesine tepki gösterdi.

'YOLUMUZDAN DÖNMEYİZ'
Mehmet Budak, "Bunlar; bizler öldüğümüz zaman inandığımız düşünceden vazgeçeceğimizi sanıyor ama yanılıyorlar. Biz Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ilkelerinden ve yolundan hiçbir şekilde vazgeçmeyiz. Kardeşimi bayram günü çocuğunun gözü önünde şehit ettiler. Sadece AK Partili olduğu için şehit edildi. Ertik'i şehit eden PKK'lı teröristleri lanetliyorum. Ama biz korkmuyoruz. HDP tek başına barajı aşamazdı. Çünkü buradaki insanlar artık onların yapmış olduğu siyaseti benimsemiyor. Halk hizmet istiyor. Yol, okul, hastane, iş ve aş istiyor. Savaş ölüm ve kıyım istemiyor. HDP kendi iradesiyle hareket etmiyor. Terör örgütü PKK ne diyorsa onu yapıyor. Sivil bir irade değil. Onun için insanlar artık, HDP'nin Kürt vatandaşları için bir şeyler yapma dertlerinin olduğuna inanmıyor. HDP'nin asıl oy oranı, Selahattin Demirtaş'ın aldığı oy oranıdır. Ancak Batı'da daha fazla oy alıp, son anda barajı aşarak yine meclise girdiler. Bu barajı da 'nin Batı'daki desteğiyle aştılar" diye konuştu.
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HDP’yi kurtaran yine CHP oldu
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