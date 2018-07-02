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'de tarihi eser operasyonu

'de gerçekleştirilen operasyonda 522 sikke, 6 bronz yüzük ve 2 bronz mühür ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 10:23
İzmir'de tarihi eser operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, V.K'nin (42) i satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gaziemir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda Roma ve Doğu Roma dönemleri ile Helenistik ve İslami döneme ait farklı ebatlarda ve figürlerde 522 sikke, 6 bronz yüzük, 2 bronz mühür bulundu, V.K. gözaltına alındı.

Hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılan V.K, serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tarihi eserler müze yetkililerine teslim edildi.

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İzmir'de tarihi eser operasyonu
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