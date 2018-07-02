LGS tercih kılavuzu 2018 açıklandı! - e Okul giriş ile Liseye Geçiş Sınavı LGS tercihleri nasıl yapılır?

2 Haziran'da sınava giren bir milyonu aşkın öğrencinin beklediği an geldi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler meb.gov.tr adresine çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden 2018 LGS tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar bugünden itibaren e okul giriş ile tercihlerini yapabilecekler. Bazı öğrenci ve veliler 'LGS tercihleri nasıl yapılır' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İlk kez tercih yapacak olan kişiler bu başlık altından adım adım tüm ayrıntılara ulaşabilecekler. 2018 LYS tercih kılavuzu ve e okul giriş ekranı sabah.com.tr'de!

LGS TERCİH KILAVUZU 2018 YAYINLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı, bir milyonu aşkın öğrenci ve velinin beklediği duyuruyu bugün yaptı. 2018 LGS tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte e-okul.meb.gov.tr adresinde yoğunluk başladı.

E OKUL İLE LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS tercihleri nasıl yapılır sorusunun yanıtı bugün en çok araştırılanlar arasında yer alarak trend listesinde de ilk sıraya tırmandı. Bu sorunun cevabını bu başlık altında sizler için derledik. İşte 2018 e okul ile LGS tercih işlemleri…