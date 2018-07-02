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Son dakika: 'nün üst düzey yöneticileri yakalandı

Son dakika haberi! ’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) üst düzey yöneticisi olan 4 kişi, 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evinde gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 12:00

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda /PDY silahlı terör örgütünün il yapılanmasında yönetici konumunda olan ve yaklaşık 3 yıldır firarı olarak aranan 4 şüphelinin Mersin'de örgüte ait gaybubet evlerinde saklandığını belirlendi.

4 farklı adrese yapılan operasyonda il manevi imamı, örgütün il mütevelli heyetinden, örgüt yöneticisi, örgüte ait kolej kurucusu, örgüt finansörü, örgütün Türkçe olimpiyatları finansörü ve iş adamı olan C.A., örgütün il mütevelli heyetinden örgüt yöneticisi, örgütün finansörü örgüte ait şirket yöneticisi ve para kasası iş adamı O.E. , örgütün il mütevelli heyetinden, örgütün kadın yapılanmasından sorumlu, örgüt yöneticisi F.E. ve örgütün il mütevelli heyetinden, örgüt finansörü, örgüte ait derneklerde üyeliği bulunan iş adamı K.B. yakalanarak gözaltın alındı.

Yapılan operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ,dijital materyaller, bir miktar para ile külçe altın da ele geçirildi.

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Son dakika: FETÖ'nün üst düzey yöneticileri yakalandı
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