Son dakika haber: Küçük Leyla nerede bulundu? İşte ölü bulunan kayıp Leyla’nın bulunması ile ilgili ilk detaylar...

Küçük Leyla dedesinin köyünün yakınlarında dere kenarında ölü bulundu. Sabah özel istihbarat şefi Nazif Karaman Ahaber canlı yayına bağlanarak ilk detayları verdi. Küçük Leyla'nın dedesinin köyünün yakınlarındaki bir dere kenarında ihbar üzerine bulunduğunu belirten Nazif Karaman, Leyla'nın ölümü hakkındaki detaylara henüz ulaşılamadığının altını çizdi. Bayramın birinci günü kaybolan Leyla'nın cansız bedenine ulaşılması bütün Türkiye'de üzüntüye neden oldu.

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VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir ile ilgili Ağrı Valiliği, twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "15 Haziran 2018 tarihinde kaybolan Leyla Aydemir kızımız bugün saat 18.45 sıralarında köy merkezine 3 kilometre uzaklıkta dere yatağı içerisinde maalesef cesedine ulaşılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Başımız sağ olsun" denildi.

Ağrı'da ailesi ile birlikte dedesinin köyüne giden küçük Leyla Aydemir'den acı haber geldi. Leyla Aydemir'i arayan 'Avcılar Ekibi' üyesi Gürgin Kalkan A Haber'e Leyla'nın bulunması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Leyla'yı arayan avcılar ekibi üyesi Gürgin Kalkan A Haber'e açıklamalarda bulundu

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının 18. gününde acı haber geldi.

Arama çalışmaları sonucu Bezirhan köyünde minik Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı.

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Olay yerinde yetkililerin incelemeleri devam ediyor.

Minik Leyla'yı arama çalışmalarına, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JAK) bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 11 kişiden oluşan özel ekip, Van ve Ağrı AFAD ekipleri, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Türk Kızılayı görevlileri ve Batman'dan gelen 5 gönüllü avcı katılmıştı.