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haber: Leyla'dan acı haber geldi ! 'da kaybolan ?

Haberi: 'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki 'den kötü haber geldi.. Her yerde aranan ancak bir türlü bulunamayan Leyla Aydemir'den dakikalar önce acı haber geldi.. Leyla Aydemir dedesinin köyünde ölü bulundu. 18 günden beri kayıp olan ve arama çalışmaları devam eden Leyla'dan bugün kötü haber geldi. Leyla dedesinin köyünde ölü bulundu. Dere kenarından bulunan cansız bedenin Leyla'ya ait olduğu tespit edildi.. Olayla ilgili iki savcı görevlendirildi. Peki ? Leyla'nın ölüm sebebi ne? Günlerdir tüm 'nin merak ettiği, arama çalışmalarına katıldığı Leyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu.. Leyla'nın kesin ölüm nedeni belli oldu mu? Tüm herkesin merak ettiği ve araştıdığı, Leyla'nın ölümü hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 19:22 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 19:30
Son dakika haber: Leyla'dan acı haber geldi ! Ağrı'da kaybolan Leyla neden öldü?

'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan 'den (4), acı haber geldi. Leyla'nın cansız bedeni, Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiindeki, dere yatağında yüz üstü suya atılmış şekilde bulundu. Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, "Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin" dedi. Acı haberle, aile, yakınları ve köylüler yasa büründü. Müjdeli haber bekleyen tüm , yürek dağlayan gelişmeyle gözyaşı döktü.

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı.

Çevreyi dolaşan, yakınlarının evlerine bakan aile, tüm çabalara karşın Leyla'ya ulaşamayınca jandarmaya haber verildi. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy ve çevresi didik didik arandı, ancak küçük kıza ulaşılamadı. Jandarma, AFAD, güvenlik korucuları, UMKE, STK'lar ve gönüllüler tarafından oluşturan ekipler, eğitimli köpekler ve drone eşliğinde aradığı Leyla Aydemir, bulunamadı

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Son dakika haber: Leyla'dan acı haber geldi ! Ağrı'da kaybolan Leyla neden öldü?
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