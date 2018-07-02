Son dakika: Leyla'dan acı haber geldi ! Ağrı'da kaybolan Leyla neden öldü?

Son Dakika Haberi: Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den kötü haber geldi.. Her yerde aranan ancak bir türlü bulunamayan Leyla Aydemir'den dakikalar önce acı haber geldi.. Leyla Aydemir dedesinin köyünde ölü bulundu. 18 günden beri kayıp olan ve arama çalışmaları devam eden Leyla'dan bugün kötü haber geldi. Leyla dedesinin köyünde ölü bulundu. Dere kenarından bulunan cansız bedenin Leyla'ya ait olduğu tespit edildi.. Peki Leyla neden öldü? Leyla'nın ölüm sebebi ne? Günlerdir tüm Türkiye'nin merak ettiği, arama çalışmalarına katıldığı Leyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu.. İşte Leyla'nın ölümü hakkındaki tüm detaylar haberimizde...