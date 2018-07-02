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: 'dan acı haber geldi ! 'da kaybolan ?

Haberi: 'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Aydemir'den kötü haber geldi.. Her yerde aranan ancak bir türlü bulunamayan 'den dakikalar önce acı haber geldi.. Leyla Aydemir dedesinin köyünde ölü bulundu. 18 günden beri kayıp olan ve arama çalışmaları devam eden Leyla'dan bugün kötü haber geldi. Leyla dedesinin köyünde ölü bulundu. Dere kenarından bulunan cansız bedenin Leyla'ya ait olduğu tespit edildi.. Peki ? Leyla'nın ölüm sebebi ne? Günlerdir tüm 'nin merak ettiği, arama çalışmalarına katıldığı Leyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu.. İşte Leyla'nın ölümü hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 18:28 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 18:28
Son dakika: Leyla'dan acı haber geldi ! Ağrı'da kaybolan Leyla neden öldü?

'da günlerdir aranan ve kendisinden haber alınamayan 'dan acı haber geldi. Leyla dedesinin köyünde ölü bulundu.

Leyla'nın neden öldüğü henüz belli olmazken, Leyla'nın ölüm nedeni yapılan soruşturma sonucunda belli olacak.

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Son dakika: Leyla'dan acı haber geldi ! Ağrı'da kaybolan Leyla neden öldü?
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