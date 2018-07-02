Son dakika: Leyla'dan acı haber geldi ! Ağrı'da kaybolan Leyla neden öldü?

Ağrı'da günlerdir aranan ve kendisinden haber alınamayan Leyla'dan acı haber geldi. Leyla dedesinin köyünde ölü bulundu.

Leyla'nın neden öldüğü henüz belli olmazken, Leyla'nın ölüm nedeni yapılan soruşturma sonucunda belli olacak.