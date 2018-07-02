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Son dakika: 'nın sözde "Kato bölge sorumlusu" etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! 'ın Beytüşşebap ilçesinde dün etkisiz hale getirilen 4 'lı teröristten birinin örgütün sözde "Kato bölge sorumlusu" olduğu belirlendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 09:21 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 09:23

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Karacadağ bölgesinde dün insansız hava araçlarıyla () saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve hava harekatıyla etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin örgütün sözde "Kato bölge sorumlusu", "Roni" kod adlı Gazi Bahadır olduğu tespit edildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

Beytüşşebap ilçesi Karacadağ bölgesinde dün İHA ile saldırı hazırlığındaki 4 terörist tespit edilmiş, düzenlenen hava harekatıyla teröristler silahlarıyla etkisiz hale getirilmişti.

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Son dakika: PKK'nın sözde "Kato bölge sorumlusu" etkisiz hale getirildi
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